В Минздраве рассказали о «булыжной мостовой» на снимках легких при коронавирусе

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал об эффекте «булыжной мостовой», который появляется на томографических снимках легких пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом. Эти поражения он описал в интервью «Ленте.ру».

«Наши рентгенологи, описывая снимки легких при ковидных пневмониях, употребляют такие термины, как “булыжная мостовая”, симптом “матового стекла”. Именно так выглядят поражения», — сказал медик.

Материалы по теме 00:02 — Сегодня

Авдеев также отметил, что пневмония возникает в 95 процентах случаев, но «протекает по абсолютно разным сценариям». По его словам, у одних инфицированных коронавирусом симптомы не проявляются совсем, другие испытывают острую дыхательную недостаточность и нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Ранее ученые из Японии опубликовали исследование, результаты которого показали, что у переболевших пневмонией COVID-19 в бессимптомной форме появились поражения легких. Так, у 76 из 104 людей, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, болезнь протекала бессимптомно. Однако у 41 из таких пациентов в легких были обнаружены изменения, которые носят название «эффект матового стекла».

Источник: Лента.Ру