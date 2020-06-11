В Минздраве рассказали о сроках лечения Ефремова от предполагаемого алкоголизма

11 июня 2020     20
В Минздраве рассказали о сроках лечения Ефремова от предполагаемого алкоголизма

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал о сроках лечения актера Михаила Ефремова от предполагаемого алкоголизма. Его слова приводит РИА Новости.

«Лечение по медицинской программе займет около месяца, а дальше реабилитация, она может длиться всю жизнь — прогнозировать это трудно», — заявил эксперт.

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15:37 — 9 июня

23:32 — 8 июня

При этом Брюн отметил, что иногда катастрофические события, оказывая сильное влияние на людей, приводят их к «абсолютной трезвости».

Специалист также добавил, что не может утверждать о наличии у артиста алкогольной зависимости без соответствующего исследования.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

10 июня в прокуратуре заявили, что артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ранее в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.

Источник: Лента.Ру

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