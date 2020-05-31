В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции

Московские парки нанесли на дорожки разметку для соблюдения социальной дистанции.

РИА Новости

«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорпарка.

С 1 июня в Москве будут разрешены прогулки на всех территориях, в том числе и в парках.

Посетители парков должны соблюдать определённые правила: носить средства защиты и придерживаться дистанции.

Также стало известно, что с 1 июня в метро Москвы возобновится работа ещё пяти вестибюлей станций, закрытых ранее из-за сокращения пассажиропотока на фоне распространения коронавирусной инфекции.