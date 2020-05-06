В Москве 6 мая ожидается до +21 °С

В марте зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.

Ветер юго-восточный, до 5—10 м/с, при грозе возможны порывы до 12—15 м/с.

В Москве в среду, 6 мая, ожидается до +21 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.

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В Москве 6 мая ожидается до +21 °С 06:13 В Москве в среду, 6 мая, ожидается до +21 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России. …

