В Москве 6 мая ожидается до +21 °С

В Москве в среду, 6 мая, ожидается до +21 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +19…+21 °C.
Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер юго-восточный, до 5—10 м/с, при грозе возможны порывы до 12—15 м/с.
В марте зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.
Источник: Россия Сегодня