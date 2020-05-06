В Москве 6 мая ожидается до +21 °С

6 мая 2020     5
В Москве 6 мая ожидается до +21 °С

06:13

В Москве в среду, 6 мая, ожидается до +21 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.

globallookpress.com

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +19…+21 °C.

Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный, до 5—10 м/с, при грозе возможны порывы до 12—15 м/с.

В марте зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.

Источник: Россия Сегодня

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