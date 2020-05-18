В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с 9:00 18 мая в связи с порывистым ветром.

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Об этом говорится в прогностической карте на сайте учреждения.

«Уровень интенсивности опасных явлений — «жёлтый», погода потенциально опасна», — предупредили синоптики.

Предупреждение из-за ветра в столице и области действует с 9:00 18 мая до 23:00 19 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что прохладная погода на 3—4 °С ниже нормы прогнозируется в Центральной России до пятницы, 22 мая.