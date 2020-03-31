В Москве и Подмосковье временно отменят взносы за капремонт

Собственники жилья в Москве будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
Об этом говорится на сайте столичного мэра Сергея Собянина.
Отмечается, что в многоквартирных домах будут завершены ранее начатые необходимые работы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также подписал постановление о том, что жители многоквартирных домов Подмосковья освобождаются от платы за капитальный ремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020 года.
Источник: Россия Сегодня
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