В Москве и Подмосковье временно отменят взносы за капремонт

31 марта 2020     31
В Москве и Подмосковье временно отменят взносы за капремонт

10:20

Собственники жилья в Москве будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

РИА Новости

Об этом говорится на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что в многоквартирных домах будут завершены ранее начатые необходимые работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также подписал постановление о том, что жители многоквартирных домов Подмосковья освобождаются от платы за капитальный ремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020 года.

Источник: Россия Сегодня

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