В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Ранее сообщалось, что в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральном округе в ближайшие дни ожидаются дневные температуры на 4—5 °С выше нормы , а в Сибири — на 6—8 °С.

Сильный ветер в Москве ожидается до утра 5 мая, а в области — до 15:00.

Предупреждение о дожде действует в регионе до 11:00 6 мая, местами до конца 5 мая возможна гроза.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте .

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и ветра.

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