В Москве оформили первые протоколы за езду без цифровых пропусков

В Москве оформили первые три протокола за езду без цифровых пропусков. Об этом сообщил главный инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Максим Печилин.

РИА Новости

«Пока что только три (протокола оформлены. — RT) по статье 3.18.1 ч. 4 закона города Москвы», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Печилина, протоколы передадут в управление МАДИ, а оттуда они поступят в суд для вынесения решения.

С 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта в Москве и Московской области требуется специальный цифровой пропуск.