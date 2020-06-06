В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Чехии

6 июня 2020     18
В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Чехии

Москва зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Чехии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, это будет все учтено в выстраивании курса в отношении этого государства», — сказала она. По ее словам, решение Праги о высылке дипломатов является «недружественным и неприличным» поступком.

5 июня стало известно, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил двух сотрудников Российского центра науки и культуры Кончакова и Рыбакова персонами нон грата, то есть нежелательными этой стране, и они обязаны покинуть Прагу в течение 48 часов.

По словам премьер-министра, решение выслать работников посольства России в Праге связано с «рициновым скандалом», произошедшим нынешней весной. При этом Бабиш заявил, что обвинения к дипломатам в причастности к планам по отравлению чешских региональных политиков были ложными.

22 апреля чешское издание Respekt рассказало о якобы зафиксированной переброске российских спецслужб в Чехию. Кроме того, появилась информация, что в аэропорт Праги прибыл некий россиянин Андрей Викторович К., причастный к работе правоохранительных органов России, в багаже которого нашли смертельный яд рицин.

Источник: Лента.Ру

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