В Москве после лечения от коронавируса выписали ещё 2271 пациента

17 июня 2020     10
В Москве после лечения от коронавируса выписали ещё 2271 пациента

09:31

В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выписали ещё 2271 пациента, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

АГН «Москва»

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 2271 пациент», — цитирует её ТАСС.

Общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве возросло до 128 385 человек.

Накануне врачи выписали 2874 пациента после лечения от коронавируса в Москве.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

Источник: Россия Сегодня

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