В Москве провели масштабную дезинфекцию

В Москве специалисты комплекса городского хозяйства провели масштабную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

© Михаил Воскресенский РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств», — заявил Бирюков.

По его словам, общая площадь обработанной территории составила более 300 кв. м.

Ранее МЧС сообщило, что в России продезинфицировали около 1617 лечебных учреждений, 864 образовательных учреждения и почти 5 тыс. социальных объектов.