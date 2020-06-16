В Москве с 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов

16 июня 2020     9
В Москве с 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов

02:29

В Москве с 16 июня откроются летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставочные залы и зоопарки, возобновят работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, откроют свои двери .

АГН «Москва» © Александр Авилов

Также снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологиях и разрешается посещать спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва может переходить к следующему этапу снятия ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что по прошествии недели после отмены ряда введённых мер в городе продолжается снижение заболеваемости COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым

Министерство иностранных дел России отвергло утверждения о слишком суровом и несправедливом приговоре за шпионаж Полу Уилану. Комментарий опубликован на официальном …


Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России

Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России. …


В Москве с 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов
В Москве с 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов

02:29 В Москве с 16 июня откроются летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставочные залы и зоопарки, возобновят работу библиотеки, …


В Венесуэле число выявленных случаев коронавируса достигло 3062
В Венесуэле число выявленных случаев коронавируса достигло 3062

02:42 В Венесуэле число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 3062. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Делси …


Число случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионов
Число случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионов

Число зафиксированных случаев коронавируса в мире за все время превысило восемь миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты