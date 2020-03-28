В Москве скончался пятый пациент с коронавирусом

17:19
В столичной больнице умерла 69-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.© Илья Питалев РИА Новости
По данным пресс-службы ведомства, при поступлении в больницу у женщины была подтверждена двухсторонняя пневмония.
«Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», — цитирует сообщение Интерфакс.
Отмечается, что это пятый в Москве случай смерти пациентов с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 114 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице зафиксировано 817 случаев.
Источник: Россия Сегодня