В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что число госпитализируемых с коронавирусной инфекцией в Москве снизилось.
«У нас снижение госпитализации, и мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800-900 человек в сутки», — приводит её слова ТАСС.
По её словам, в столице сейчас в 2 — 2,5 раза меньше госпитализаций, чем было «буквально месяц назад».
Также вице-мэр Москвы сообщила, что в столице пять городских стационаров вернутся к плановому приёму больных.
За сутки в Москве выписали 3474 человека, вылечившихся от коронавируса. Накануне было выписано 3793 пациента.
Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве — 74 725.
Источник: Россия Сегодня