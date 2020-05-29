В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом

29 мая 2020     9
В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом

18:25

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что число госпитализируемых с коронавирусной инфекцией в Москве снизилось.

© Виталий Тимкив РИА Новости

«У нас снижение госпитализации, и мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800-900 человек в сутки», — приводит её слова ТАСС.

По её словам, в столице сейчас в 2 — 2,5 раза меньше госпитализаций, чем было «буквально месяц назад».

Также вице-мэр Москвы сообщила, что в столице пять городских стационаров вернутся к плановому приёму больных.

За сутки в Москве выписали 3474 человека, вылечившихся от коронавируса. Накануне было выписано 3793 пациента.

Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве — 74 725.

Источник: Россия Сегодня

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