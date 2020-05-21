В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом

Еще 68 человек скончались в Москве в результате заражения коронавирусом.
Источник: Лента.Ру
Еще 68 человек скончались в Москве в результате заражения коронавирусом.
Источник: Лента.Ру
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В Чечне запретили передвижение в период празднования Ураза-байрама
01:08 Передвижение по Чечне будет запрещено в период празднования Ураза-байрама с 23 по 26 мая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, …
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«Не поименован в указе»: что известно об отказе Пенсионного фонда выплачивать ветерану деньги к 9 Мая
В феврале 2020 года федеральные власти пообещали всем ветеранам специальные выплаты к 75-летию Победы — по 75 тыс. рублей. Единовременное …
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Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны
Министерство иностранных дел Украины направило в среду протест властям Болгарии в связи с принятием Народным собранием этой страны декларации, касающейся …
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В Татарстане мать задушила сына и покончила с собой
Прокуратура Татарстана проверит работу социальных служб из-за убийства ребенка в городе Альметьевске. Соответствующее распоряжение 20 мая отдал прокурор Татарстана Илдус …
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США показали разрушителя монополии России в пилотируемой космонавтике
Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде (США) выложил в Twitter снимки прибывшего туда космического корабля Crew Dragon, который с …