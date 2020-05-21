В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом

Еще 68 человек скончались в Москве в результате заражения коронавирусом.

В Чечне запретили передвижение в период празднования Ураза-байрама 01:08 Передвижение по Чечне будет запрещено в период празднования Ураза-байрама с 23 по 26 мая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, …



Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны Министерство иностранных дел Украины направило в среду протест властям Болгарии в связи с принятием Народным собранием этой страны декларации, касающейся …



В Татарстане мать задушила сына и покончила с собой Прокуратура Татарстана проверит работу социальных служб из-за убийства ребенка в городе Альметьевске. Соответствующее распоряжение 20 мая отдал прокурор Татарстана Илдус …

