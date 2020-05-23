В Москве в отделении банка захватили заложников

В Москве неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Полиция проверяет соответствующие сообщения.

По информации Telegram-канала Baza, в правоохранительные органы обратился сотрудник банка и сообщил, что в отделении находится мужчина, заявивший о минировании здания.

Очевидцы утверждают, что из рюкзака неизвестного торчат провода. Мужчина взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя.

По данным Telegram-канала «МК», на место стянуты силы города, с захватчиком готовятся переговоры.

Источник: Лента.Ру