В Москве выдали 1,8 миллиона цифровых пропусков

13 апреля 2020     14
В Москве выдали 1,8 миллиона цифровых пропусков

В Москве местным жителям выдали уже 1,8 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Его слова приводятся на официальном сайте мэра столицы.

Он отметил, что большое количество кибератак не помешало москвичам оформить пропуска. По словам Лысенко, большая часть пропусков (более 70 процентов) была оформлена через сайт mos.ru. Большинство москвичей (90 процентов) оформляли пропуска для поездок на работу.

«Несмотря на то, что получение цифровых пропусков сейчас носит заявительный характер, все сведения в дальнейшем будут проверены. Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован», — подчеркнул Лысенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение системы спецпропусков в Москве осложняется из-за «беспрецедентных DDoS-атак». Утром 13 апреля сообщалось, что сайт по оформлению цифровых пропусков для перемещения по Москве атаковали боты. По данным оперативного штаба, бот-атака проводилась в том числе из-за рубежа.

Пропускной режим был введен мэром Москвы в связи с распространением нового коронавируса. После 15 апреля пропуска будут необходимы для передвижения на любом виде транспорта, включая такси. Для пешеходов пропускной режим пока не действует.

По состоянию на 13 апреля, всего в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах, большая часть заразившихся находится в Москве. С начала пандемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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