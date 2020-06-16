В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары

16 июня 2020     11
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары

15:05

Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве.

© Агентство городских новостей «Москва»

«В течение ближайшего часа температура повысится до 30-31 °С, а в Москве при температуре выше 30 °С, по согласованию с МЧС, выпускается штормовое предупреждение, потому что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие», — приводит ТАСС слова руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он отметил, что в течение этой недели такие предупреждения будут выпускаться часто.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Женщина с ожогами по всему телу снялась обнаженной и поделилась ощущениями
Женщина с ожогами по всему телу снялась обнаженной и поделилась ощущениями

Австралийка, которая пострадала при пожаре 20 лет назад, поучаствовала в откровенной фотосессии и поделилась историей о полученных травмах. Об этом …


Зеленский подал в суд на художника за угрозы
Зеленский подал в суд на художника за угрозы

Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на художника Сергея Пояркова за угрозы в его адрес. Об этом говорится в …


В Роспотребнадзоре оценили заболеваемость COVID-19
В Роспотребнадзоре оценили заболеваемость COVID-19

По уровню заболеваемости COVID-19 Россия находится на низшей точке, циркуляция вируса не превышает одного процента. Об этом заявил заместитель директора …


Парад Победы в Симферополе состоится
Парад Победы в Симферополе состоится

Принято решение о проведении Парада Победы в Симферополе 24 июня. «После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской …


Севастопольцы смогут оценить работу местных властей
Севастопольцы смогут оценить работу местных властей

Севастопольцам предложат оценить работу законодательной и исполнительной власти. Волонтёрский штаб «Мы вместе» 16 июня презентовал новый проект. В течение недели, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты