В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве.

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«В течение ближайшего часа температура повысится до 30-31 °С, а в Москве при температуре выше 30 °С, по согласованию с МЧС, выпускается штормовое предупреждение, потому что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие», — приводит ТАСС слова руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он отметил, что в течение этой недели такие предупреждения будут выпускаться часто.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.