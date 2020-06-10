В Москве запустили сайт столичного Фонда защиты прав дольщиков

8 июня 2020     24
В Москве запустили сайт столичного Фонда защиты прав дольщиков

12:50

Москомстройинвест запустил сайт столичного Фонда защиты прав дольщиков.

© Денис Абрамов РИА Новости

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову, в настоящее вермя продолжается бета-тестирование портала, где собраны сведения о долгостроях в городе.

На новом сайте пользователи смогут найти информацию по работам на объектах и планируемым судебным заседаниям.

Кроме того, на портале указаны объекты, находящиеся на контроле Москомстройинвеста.

«Информация на сайте регулярно будет обновляться», — подчеркнула Пятова.

Ранее заведующая кафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценила ситуацию на рынке недвижимости.

Источник: Россия Сегодня

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