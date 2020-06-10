В Мурманской области провели более 100 тысяч тестов на COVID-19

10 июня 2020     11
В Мурманской области провели более 100 тысяч тестов на COVID-19

17:39

Гослаборатории в Мурманской области провели более 100 тыс. тестов на коронавирус.

РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В оперштабе также опровергли информацию о том, что в области якобы перегружены лаборатории.

«Эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день развёрнутые мощности сразу трёх лабораторий областного Минздрава полностью покрывают потребность в проведении тестирования», — сказали в штабе.

Там отметили, что средний срок получения результата составлял и составляет не более суток. За 24 часа лаборатории могут проводить около двух тысяч тестов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявлено 8 595 новых случаев коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В деле об убийстве любовницы российского чиновника появился вор в законе Шишкан
В деле об убийстве любовницы российского чиновника появился вор в законе Шишкан

Следователи изучат причастность вора в законе Шишкана к убийству Евгении Исаенковой, любовницы бывшего главы Раменского района (Московская область) Андрея Кулакова. …


Роналду заработал миллионы в Instagram
Роналду заработал миллионы в Instagram

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду возглавил список спортсменов, заработавших больше всего в Instagram за прошедший год. Об этом сообщает Foxsports. …


Стало известно о сбежавшем после ДТП с Ефремовым пассажире
Стало известно о сбежавшем после ДТП с Ефремовым пассажире

В машине актера Михаила Ефремова, устроившего аварию в центре Москвы, мог находиться некий пассажир в белой футболке и зеленой ветровке …


ФСБ предотвращён теракт в Крыму
ФСБ предотвращён теракт в Крыму

Сотрудники регионального УФСБ предотвратили теракт на рынке в Симферополе. «Задержаны пятеро граждан России. Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного …


Севастопольца, прогуливавшего обязательные работы, приговорили к лишению свободы
Севастопольца, прогуливавшего обязательные работы, приговорили к лишению свободы

Суд заменил осуждённому за незаконное хранение наркотиков, обязательные работы на реальное лишение свободы. В ноябре 2019 года житель Севастополя судом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты