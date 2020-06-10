В Мурманской области провели более 100 тысяч тестов на COVID-19

Гослаборатории в Мурманской области провели более 100 тыс. тестов на коронавирус.

РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В оперштабе также опровергли информацию о том, что в области якобы перегружены лаборатории.

«Эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день развёрнутые мощности сразу трёх лабораторий областного Минздрава полностью покрывают потребность в проведении тестирования», — сказали в штабе.

Там отметили, что средний срок получения результата составлял и составляет не более суток. За 24 часа лаборатории могут проводить около двух тысяч тестов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявлено 8 595 новых случаев коронавируса.