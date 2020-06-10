В МВФ оценили риски новой программы поддержки Украины

Ранее стало известно, что исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд на 1,5 года.

Она отметила, что внутри страны сохраняется неопределённость касательно экономической политики.

«Риски новой программы очень велики. Неопределённость относительно того, насколько жёстким и долгим остается глобальный спад экономики, исключительно высока», — говорится в заявлении Георгиевой.

Новая программа Международного валютного фонда по поддержке Украины связана с риском и неопределённостью, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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В МВФ оценили риски новой программы поддержки Украины 02:02 Новая программа Международного валютного фонда по поддержке Украины связана с риском и неопределённостью, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. © …

