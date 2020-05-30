В НБА планируют завершить сезон в октябре

30 мая 2020     14
В НБА планируют завершить сезон в октябре

22:22

Чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/2020 может завершиться в октябре.

© Reuters

«Адам Сильвер сказал, что текущий сезон может закончиться в октябре. Позднее начало следующего чемпионата даст больше времени для возможного возвращения какого-то количества болельщиков на трибуны», — написал в Twitter форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли.

Чемпионат НБА был приостановлен 11 марта после того, как центровой «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. Ожидается, что сезон будет возобновлён 31 июля.

Ранее сообщалось, как в НБА могут доиграть сезон.

Источник: Россия Сегодня

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