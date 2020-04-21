В Нидерландах запретили матчи профессиональных футбольных команд до 1 сентября

Ранее сообщалось, что возобновление чемпионата Польши по футболу запланировано на 31 мая.

Как сообщает Football-orange , в Нидерландах склоняются к решению использовать текущую турнирную таблицу для распределения мест в еврокубках.

Таким образом, чемпионат и Кубок страны будут завершены. Королевскому футбольному союзу совместно с УЕФА предстоит определить участников еврокубковых турниров.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на специальной пресс-конференции объявил, что профессионального футбола в стране не будет вплоть до 1 сентября.

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