В НИИ имени Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки

13 мая 2020     12
В НИИ имени Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки

14:49

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией.

РИА Новости

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт городского департамента здравоохранения, число реанимационных коек в медучреждении увеличилось до 67. 

Заместитель руководителя московского департамента здравоохранения Алексей Паламарчук отметил, что основные работы по перепрофилированию больничных коек были завершены месяц назад. 

«Сейчас возникла потребность в дополнительных реанимационных койках, поэтому специалистам пришлось оперативно переоборудовать палаты», — пояснил Алексей Паламарчук. 

Он добавил, что в медучреждении также завершили монтаж компьютерного томографа. 

Кроме того, на территории медучреждения разместили временный госпиталь, который располагает еще 43 койками.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о готовности выставочного центра «Крокус Экспо» и конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот» для приёма пациентов с COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Джанкойском районе изъято 3000 литров нелегального спирта
В Джанкойском районе изъято 3000 литров нелегального спирта

Сотрудники полиции в Джанкойском районе остановили автомобиль, в котором перевозили 112 канистр объёмом пять литров, содержащих жидкость с характерным запахом …


Раскрыты подробности покушения на Прилепина в ДНР
Раскрыты подробности покушения на Прилепина в ДНР

На российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во время его участия в …


Тысячи россиян обучат основам цифровой экономики
Тысячи россиян обучат основам цифровой экономики

В Псковской области в 2020 году около 3 тысяч жителей обучат основам цифровой экономики в рамках одноименного нацпроекта. Об этом …


Минздрав заявил о балансе между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19
Минздрав заявил о балансе между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19

Россия вышла на медицинскую систему, которая позволяет удерживать баланс между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19. Об этом заявил глава …


Борисов сообщил о переносе программы импортозамещения самолета SSJ 100
Борисов сообщил о переносе программы импортозамещения самолета SSJ 100

Программу импортозамещения самолета «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100) перенесли на год. Об этом заявил в среду, 13 мая, вице-премьер Юрий …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты