В Нью-Йорке отменили комендантский час

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в своём Twitter объявил об отмене комендантского часа в городе, поскольку протесты 6 июня носили мирный характер.

«Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час, (это решение. — RT) вступает в силу немедленно. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом», — отметил он.

2 июня мэр Нью-Йорка сообщил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.