В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом

В Новосибирской области скончался первый пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба в социальной сети «Вконтакте».

«Мужчина с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался. Пациенту было 68 лет», — указано в тексте.

Отмечается, что у скончавшегося были сопутствующие патологии — сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца.

Также сообщается, что всего в регионе зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

8 апреля сообщалось, что в Новосибирской области выявили два новых случая заражения COVID-19.