В Новосибирской области за сутки выявили 65 случаев коронавируса

5 мая 2020     14
В Новосибирской области за сутки выявили 65 случаев коронавируса

За сутки в Новосибирской области выявили 65 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию COVID-19.

«По данным оперативного штаба на 11:00 (07:00 мск) 5 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 65 человек. Количество заражённых COVID-19 в регионе достигло 746, из них 35 — дети. 179 человек выздоровели», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девять пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

30 апреля сообщалось о 35 случаях заболевания коронавирусом за сутки в Новосибирской области.

Источник: Россия Сегодня

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В Новосибирской области за сутки выявили 65 случаев коронавируса
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