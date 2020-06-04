В Омской области пресекли работу двух нарколабораторий

4 июня 2020     16
В Омской области пресекли работу двух нарколабораторий

22:20

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 51-летнего мужчину и его 30-летнего сына.

РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru.

Подозреваемые занимались выращиванием конопли и изготовлением марихуаны. Для своей деятельности они оборудовали два помещения — в одной из деревень Горьковского района и в Омске.

Заведено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В США назвали причину закрепления позиции России в Сирии и на Ближнем Востоке
В США назвали причину закрепления позиции России в Сирии и на Ближнем Востоке

Грубый политический промах администрации экс-президента США Барака Обамы позволил России закрепить позиции в Сирии и на Ближнем Востоке. Об этом …


Место разлива топлива в Норильске сняли из космоса
Место разлива топлива в Норильске сняли из космоса

Место разлива топлива в Норильске сняли из космоса. Снимки опубликовала госкорпорация «Роскосмос» на своей странице в Twitter. «”Роскосмос” выполняет космический …


Испанский футболист покрасил ногти в черный цвет в знак протеста
Испанский футболист покрасил ногти в черный цвет в знак протеста

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас покрасил ногти на руках в черный цвет в знак протеста против расизма и гомофобии. Об этом …


Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Президент России Владимир Путин представил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов. Об …


Меркель рассказала о своих планах на летний отпуск
Меркель рассказала о своих планах на летний отпуск

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 4 июня, в эфире телеканала ZDF поделилась планами на предстоящий отпуск летом. В разговоре …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты