В Пермском крае выявили нарушения при закупке маммографов

1 мая 2020     1
В Пермском крае выявили нарушения при закупке маммографов

18:44

Выявлены нарушения при закупке и поставке маммографов в Пермский краевой онкологический диспансер.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что медицинское учреждение подписало договор на поставку оборудования на сумму более 9 млн рублей. Его приобрели в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

В установленный срок маммографы в диспансер не привезли, поэтому он расторг договор в одностороннем порядке. Заказчик не уведомил о необходимости уплаты неустойки, не принял меры по начислению и взысканию штрафов и не обновил данные в реестре контрактов.

По итогам проверки вынесено представление главврачу онкодиспансера. Устранение нарушений проконтролирует районный прокурор. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело из-за сбыта просроченных аппаратов ИВЛ во Владимире.

Источник: Россия Сегодня

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