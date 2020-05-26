В Перу число выявленных случаев коронавируса достигло 123 979

В Перу число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 123 979.
Об этом информирует CNN со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что за сутки в Перу выявили 4 020 новых случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Бразилии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 достигло 374 898.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.
Источник: Россия Сегодня