Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Бразилии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 достигло 374 898.

Отмечается, что за сутки в Перу выявили 4 020 новых случаев коронавируса.

Об этом информирует CNN со ссылкой на Минздрав страны.

Virgin Orbit потеряли ракету в ходе испытаний Американская частная компания Virgin Orbit в ходе демонстрационного испытания потеряла свою ракету-носитель LauncherOne. Об этом говорится в заявлении на сайте …



Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд продолжает рассмотрение дела майора вооруженных сил Николая Заикина, которого обвиняют в получении взяток за отправку солдат …



Украинский телеведущий оскорбил сограждан Украинский телеведущий Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала назвал народ своей страны «паскудным и орусевшим». Об этом сообщает РИА Новости. …



В Перу число выявленных случаев коронавируса достигло 123 979 В Перу число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 123 979. Об этом информирует CNN со ссылкой на Минздрав страны. Отмечается, что …

