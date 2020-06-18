В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19

Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает «Фонтанка».

По его словам, в настоящий момент в Петербурге 10,5 тысячи инфекционных коек. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», — сказал Беглов.

Материалы по теме 16:28 — 27 мая 00:06 — 1 июня

По этой причине часть коек госпиталя в «Ленэкспо» переоборудуют под больных средней тяжести. Всего в выставочном комплексе будет развернуто 2,5 тысячи коек.

Беглов также отметил, что городу необходимо готовиться ко второй волне, несмотря на выход заболеваемости на плато. «Готовимся ко второму этапу, второй волне. Возможно, это осень, когда начнут работать школы и детские сады, и погода — это ОРВИ, грипп», — добавил он.

9 июня власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом. По словам Беглова, система здравоохранения города все еще сталкивается в большой нагрузкой, однако власти утвердили план поэтапного восстановления профильной работы медицинских организаций при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

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Источник: Лента.Ру