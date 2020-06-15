В Петербурге открылись парикмахерские, библиотеки и бани

15 июня 2020     11
В Петербурге открылись парикмахерские, библиотеки и бани

14:40

В Санкт-Петербурге с 15 июня снова заработали парикмахерские, библиотеки, бани и другие учреждения, закрытые ранее из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщают «Невские новости», соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. 

Отмечается, что привести в порядок волосы можно по только предварительной записи. Кроме того, в парикмахерских пока нельзя оказывать косметические услуги.

В городских банях работают только помывочные зоны.

Также открылись объекты розничной торговли мебелью, за исключением магазинов в зданиях ТЦ.

По предварительной записи работают библиотеки, архивы, риелторские организации, рекрутинговые агентства.

Также с 15 июня в Петербурге заработали фотомастерские и организации по ремонту велосипедов и самокатов.

Ранее сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал снятие в столице ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму вернули льготный проезд в электричках
В Крыму вернули льготный проезд в электричках

С 15 июня возобновляется действие региональных льгот на проезд в пригородных поездах. Расписание движения поездов и полный перечень льготных категорий …


Передано в суд дело подозреваемого в убийстве женщины в Евпатории
Передано в суд дело подозреваемого в убийстве женщины в Евпатории

Завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Сакского района, обвиняемого в убийстве женщины в Евпатории. …


Mail
Mail.ru сообщил о работе над устранением сбоев почтового сервиса

Mail.ru оперативно устраняет неполадки в работе почтового сервиса, в ближайшее время он заработает в штатном режиме. Об этом в понедельник, …


Данные пассажиров вывозных рейсов в Россию утекли в Сеть
Данные пассажиров вывозных рейсов в Россию утекли в Сеть

В интернете выставили на продажу данные, которые якобы принадлежат россиянам — пассажирам вывозных рейсов из-за границы. Об этом 15 июня …


Александрова проиграла Мартинцовой на выставочном теннисном турнире в Чехии
Александрова проиграла Мартинцовой на выставочном теннисном турнире в Чехии

14:37 Первая ракетка России Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Чехии Терезы Мартинцовой в рамках выставочного турнира Tipsport Elite Trophy …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты