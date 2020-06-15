В Петербурге открылись парикмахерские, библиотеки и бани

В Санкт-Петербурге с 15 июня снова заработали парикмахерские, библиотеки, бани и другие учреждения, закрытые ранее из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщают «Невские новости», соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Отмечается, что привести в порядок волосы можно по только предварительной записи. Кроме того, в парикмахерских пока нельзя оказывать косметические услуги.

В городских банях работают только помывочные зоны.

Также открылись объекты розничной торговли мебелью, за исключением магазинов в зданиях ТЦ.

По предварительной записи работают библиотеки, архивы, риелторские организации, рекрутинговые агентства.

Также с 15 июня в Петербурге заработали фотомастерские и организации по ремонту велосипедов и самокатов.

Ранее сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Цикорин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал снятие в столице ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.