В Петербурге подвели итоги развития города за 2019 год

На заседании в Смольном обсудили итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга за 2019 год.
Об этом сообщают «Невские новости».
Как заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, в прошлом году создали четыре тысячи рабочих мест в промышленном сегменте. Рост производства — 17% с 2016 года.
Отремонтировано и модернизировано 33 детских поликлиники, введено 12 школ, открыто шесть центров цифрового образования.
Губернатор Александр Беглов, со своей стороны, отметил, что в настоящее время необходима максимальная концентрация. Необходимо учитывать изменения в экономике и запреты в связи с пандемией коронавируса.
«Но у нас есть ресурсы. Это не только деньги, но и люди. Мы справимся», — сказал он.
Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае направят более 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий.
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