В Санкт-Петербурге введен режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте петербургского правительства.
Источник: Лента.Ру
В Санкт-Петербурге введен режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте петербургского правительства.
Источник: Лента.Ру
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Под Севастополем уничтожено более 600 кустов можжевельника
В Терновке злоумышленники вырубили 668 кустов краснокнижного можжевельника. По информации инспекторов «Севприроднадзора», деревья вырубали спланированно. Несколько человек работали бензопилами, следом …
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Полицейский вышел на улицы в экстравагантном шлеме в виде коронавируса
Полицейский в Индии решил прибегнуть к креативу, чтобы предупредить людей об опасности коронавируса и убедить их оставаться дома. Его историю …
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Мировой экономике предсказали «много боли»
Мировой экономике и фондовым рынкам разных стран предстоит пережить еще «много боли». С таким прогнозом выступил нефтегазовый аналитик инвесткомпании Cantor …
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В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Санкт-Петербурге введен режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте петербургского правительства. Источник: Лента.Ру
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Трамп усомнился в распространении Россией фейков о COVID-19
Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Россия распространяет фейковую информацию о коронавирусе. Вместе с тем в эфире телеканала …