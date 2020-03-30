В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге введен режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов , сообщается на сайте петербургского правительства.

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В Петербурге ввели режим полной изоляции В Санкт-Петербурге введен режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте петербургского правительства. Источник: Лента.Ру

