В Подмосковье 162 человека выписаны после лечения от коронавируса

В Подмосковье 162 человека выписаны из больниц после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Подмосковье 162 человека выписаны после лечения от коронавируса 22:18 В Подмосковье 162 человека выписаны из больниц после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном …



Карлсен обыграл Накамуру в первый день онлайн-турнира по шахматам 22:27 В субботу, 18 апреля состоялись два первых матча шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом $250 тыс. РИА …



В Севастополе подтверждены ещё 4 случая коронавируса Три женщины из больницы имени Даши Севастопольской заболели коронавирусной инфекцией. Из-за имеющихся заболеваний женщины находились не в обсерваторе «Изумруд», а …



Российские регионы продлили режим самоизоляции Все российские регионы, где режим самоизоляции действовал до конца этой недели, продлили его. Об этом пишет ТАСС. Некоторые регионы продлили …

