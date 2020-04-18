В Подмосковье 162 человека выписаны после лечения от коронавируса

18 апреля 2020     13
В Подмосковье 162 человека выписаны после лечения от коронавируса

22:18

В Подмосковье 162 человека выписаны из больниц после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

РИА Новости
Источник: Россия Сегодня

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