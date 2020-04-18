В Подмосковье 162 человека выписаны из больниц после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
В Подмосковье 162 человека выписаны после лечения от коронавируса
18 апреля 2020 13
РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
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