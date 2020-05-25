В Подмосковье рассказали о правилах оформления пропуска в Москву

Жители Подмосковья при поездке в Москву обязаны оформлять пропуск на сайте столичного правительства mos.ru. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

РИА Новости

«С 23 мая на территории Подмосковья отменены электронные пропуска, при этом ранее выданные пропуска будут действовать в Москве до 26 мая включительно. Необходимость оформлять московский электронный пропуск для поездок по столице на транспорте появится с 27 мая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при поездке на личном автомобиле в Москву или если маршрут частично проходит по территории столицы необходимо оформлять пропуск с указанием государственного номера автомобиля.

«Для поездок на метро или наземном транспорте к цифровому пропуску необходимо привязать номер транспортных карт «Тройка», «Стрелка», социальной карты. При этом привязать номер к транспортной карте необходимо не позднее, чем за пять часов до момента поездки», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

Ранее сообщалось, что жители Московской области за время действия пропускного режима в регионе оформили более 28 млн цифровых пропусков для передвижения в условиях пандемии коронавируса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил, что с 23 мая в регионе отменяются электронные пропуска.