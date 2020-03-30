В Московской области скончалась первая пациентка, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Об этом информирует региональный оперативный штаб в своём Telegram-канале.
«В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтверждённой коронавирусной инфекцией», — заявили в штабе.
Отмечается, что на момент поступления в больницу у женщины была диагностирована двухсторонняя пневмония.
Также пациентка страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ранее в Подмосковье выписали четырёх переболевших коронавирусом пациентов.
Сейчас читают:
|
С 31 марта в Евпатории перестанут ходить трамваи
Мера вынужденная, но временная. Чтобы люди сидели дома, а не ездили по городу, власти Евпатории приняли решение с 31 марта …
|
В Севастополе с 31 марта ужесточают карантинные меры
Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев ужесточил ограничительные меры, сообщает пресс-служба правительства. Так междугороднее автобусное сообщение приостанавливается не до 5 апреля, …
|
Вести Севастополь 30.03.2020. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – Режим самоизоляции. Соблюдают ли его севастопольцы. – Под медицинским наблюдением в городе – почти тысяча человек. …
|
В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом
21:49 В Московской области скончалась первая пациентка, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. АГН «Москва» Об этом информирует региональный …
|
Глушаков высказался о нарушении карантина Промесом
21:54 Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал поступок своего бывшего партнёра по «Спартаку», ныне выступающего за «Аякс», Квинси Промеса, который …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!