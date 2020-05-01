В Подмосковье выявили многократно завышавшую цены на медмаски компанию

Федеральная антимонопольная служба России и органы прокуратуры России выявили в Московской области необоснованное повышение цен на медицинские маски у ООО «ВИТТА Компани», занимающегося оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

РИА Новости

«В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила маски трёхслойные защитные у производителя по цене 7,29 рублей за одну штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%», — говорится в пресс-релизе ФАС.

Генеральному директору компании было вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и об административной ответственности в случае его неисполнения.

Кроме того, ФАС сообщила о данном факте в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Московской области для привлечения ответственных лиц к уголовному наказанию.

Ранее следователи в Москве начали проверку сообщений СМИ о продаже в интернете некачественных медицинских масок по завышенным ценам.