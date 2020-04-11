В Подмосковье за сутки выявили 152 случая заражения коронавирусом

11 апреля 2020     34
В Подмосковье за сутки выявили 152 случая заражения коронавирусом

17:57

В Московской области за последние 24 часа выявлено 152 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

© Кирилл Каллиников РИА Новости

Уточняется, что 54 пациента с COVID-19 в возрасте от 18 до 44 лет. Заражение коронавирусом также выявлено у 10 детей.

По последним данным, всего от последствий заражения COVID-19 в регионе умерли 14 человек. Выписаны из больниц 75 пациентов.

Ранее сообщалось о готовности больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией в подмосковном Звенигороде.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Источник: Россия Сегодня

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