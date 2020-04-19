В посольстве России рассказали о подготовке вывозного рейса из Непала

19 апреля 2020     11
В посольстве России рассказали о подготовке вывозного рейса из Непала

20:04

Более 100 россиян могут быть вывезены рейсом Royal Flight из Непала, рассказал заведующий консульским отделом посольства России Владимир Мельников. По его словам, среди желающих вернуться также есть граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

РИА Новости

Рейс запланирован на 20 апреля, он отправится по маршруту Катманду (Непал) — Янгон (Мьянма) — Москва.

«Это рейс авиакомпании Royal Flight. Сейчас мы готовимся к нему, чтобы возвращение наших граждан прошло благополучно», — сказал дипломат ТАСС.

На данный момент в Катманду находятся 122 россиянина, отметил Мельников, часть туристов живут в палаточном городке, организованном посольством.

В настоящее время списки пассажиров уточняются.

В Непале зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусом, летальных исходов пока не отмечено, подчёркивает агентство.

В конце марта сообщалось, что посольство России в Непале пытается выйти на связь с российскими туристами, которые могут находиться в Гималаях.

13 марта власти Непала приостановили выдачу туристических виз и отменили все весенние экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест.

Источник: Россия Сегодня

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