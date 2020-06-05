В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих

В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.

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«Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при отсутствии признаков ОРВИ пассажир не будет помещён на двухнедельный карантин.

Ранее стало известно, что в Приморском крае за сутки выявили 54 новых случая инфицирования COVID-19.