В Приморье за сутки выявили 88 новых случаев коронавируса

В Приморском крае за сутки выявили 88 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 88 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что число выявленных случаев COVID-19 в регионе достигло 635.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил в беседе с НСН перспективы режима самоизоляции.
Источник: Россия Сегодня