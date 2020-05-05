В Приморье за сутки выявили 88 новых случаев коронавируса

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил в беседе с НСН перспективы режима самоизоляции.

Отмечается, что число выявленных случаев COVID-19 в регионе достигло 635.

«За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 88 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.

В Приморском крае за сутки выявили 88 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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