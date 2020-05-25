В Приморье завели дело по факту аварии с тремя погибшими

Ранее, как сообщала газета «Известия» , в ГИБДД рассказали о сокращении числа дорожно-транспортных происшествий в России в апреле на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что специалисты МЧС достали из реки Уссури автомобиль Toyota Caldina, улетевший туда в момент аварии 24 мая.

Как передаёт «Восток-Медиа» со ссылкой на данные ведомства, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил эксплуатации транспортных средств).

В следственном управлении Следственного комитета России по Приморью рассказали об уголовном деле, возбуждённом по факту аварии на трассе Осиновка — Рудная Пристань, в которой погибли двое взрослых и 1,5-годовалый ребенок.

Билеты на автовокзале Севастополя можно купить только по документам Сегодня в Севастополе заработал автовокзал, открыты все направления в пределах Крымского полуострова. Но купить билет в кассе можно только при …



Житель Евпатории задержан за серию краж из супермаркета 37-летний житель Евпатории в апреле освободился из мест лишения свободы и снова пошел на преступление: он вынес неоплаченный товар за …



Под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму находятся больше двух тысяч человек В Республике Крым за сутки на 159 человек увеличилось число тех, кто находится под медицинским наблюдением по коронавирусу, оно составило …



Иномарка насмерть сбила велосипедиста под Петербургом В поселке Левашово (Санкт-Петербург) автомобиль насмерть сбил велосипедиста. По факту произошедшего организована проверка, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. Авария произошла утром …

