В Приморье завели дело по факту аварии с тремя погибшими

25 мая 2020     14
В Приморье завели дело по факту аварии с тремя погибшими

13:13

В следственном управлении Следственного комитета России по Приморью рассказали об уголовном деле, возбуждённом по факту аварии на трассе Осиновка — Рудная Пристань, в которой погибли двое взрослых и 1,5-годовалый ребенок.

РИА Новости

Как передаёт «Восток-Медиа» со ссылкой на данные ведомства, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил эксплуатации транспортных средств).

Отмечается, что специалисты МЧС достали из реки Уссури автомобиль Toyota Caldina, улетевший туда в момент аварии 24 мая.

Назначены судэкспертизы.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в ГИБДД рассказали о сокращении числа дорожно-транспортных происшествий в России в апреле на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Россия Сегодня

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