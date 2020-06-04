В районе подтопленного посёлка в Мурманской области ввели режим ЧС

Ранее из-за подъёма воды произошло обрушение железнодорожного моста , в результате было прервано железнодорожное сообщение с Мурманском.

4 июня из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола Кольского района произошло подтопление нескольких десятков домов в дачном товариществе «Кильдинское».

В ведомстве проинформировали, что за помощью об эвакуации обратились 14 человек, все они доставлены во временный пункт размещения.

Как отмечается, на месте работает оперативная группа спасателей.

«В Кольском районе объявлен режим ЧС межмуниципального характера. На данный момент подтоплено 26 домов и восемь придомовых территорий», — говорится в сообщении .

Режим ЧС межмуниципального характера объявлен в Кольском районе Мурманской области, где в посёлке Кильдинстрой затопило около 30 дачных домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

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