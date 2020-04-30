В рамках проекта «Без срока давности» опубликованы документы о преступлениях нацистов в Крыму

30 апреля 2020     18
В рамках проекта «Без срока давности» опубликованы документы о преступлениях нацистов в Крыму

14:36

В рамках проекта «Без срока давности» опубликованы документы о преступлениях нацистов, рассекреченные крымским управлением ФСБ России.

РИА Новости

В частности, стали известны имена тех, кто сотрудничал с гитлеровцами, а также детали преступлений, сообщает РИА Новости.

Из показаний обвиняемой переводчицы, работавшей в гестапо в Симферополе и Майкопе, следует, что главарь эскадрона смерти СД № 11-А и 11-Б Пал Йоханнес Цапп (в 1970 году суд Мюнхена приговорил его к пожизненному заключению, но тот вышел на свободу в 1986-м и прожил до 1999-го) руководил всеми карательными операциями по истреблению советских граждан в Бахчисарае, Феодосии, Керчи, Севастополе, Ялте и Джанкое.

«При рассмотрении следственных материалов на обвиняемых, по которым следователями предлагались сроки тюремного заключения или лагеря, очень часто утверждал заключения с расстрелами», — говорится в показаниях.

Среди рассекреченных документов по Багеровскому рву — показания Анастасии Олейниковой, которая в июле или августе 1942 года видела, как у села Багерово расстреливали людей, привезённых ко рву на пяти машинах.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида в концлагерях на территории бывшей Карело-Финской ССР во время Великой Отечественной войны.

Источник: Россия Сегодня

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