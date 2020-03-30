В России голодный мигрант убил утку ради плова

30 марта 2020     8
В России голодный мигрант убил утку ради плова

В Петербурге голодный мигрант убил утку, чтобы приготовить плов. Об этом сообщает издание 47news.

Жительница Пушкинского района сняла на видео, как строитель охотился на утку в небольшом водоеме. По ее словам, мужчина забил птицу камнями, а затем побежал с тушкой на стройку.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, которые приехали на место происшествия. Полицейские застали мигранта из Таджикистана за разделкой утки. Выяснилось, что 22-летний Довуджон собирался приготовить плов с убитой уткой.

Сотрудники полиции изъяли у мужчины нож и разделанную тушку, проводится проверка.

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Источник: Лента.Ру

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