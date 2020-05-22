В России напомнили причину присоединения Крыма

22 мая 2020     12
В России напомнили причину присоединения Крыма

Украинская власть в 2014 году сама предоставила возможность Крыму для присоединения к России. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа, передает РИА Новости.

По его словам, действия Киева привели к тому, что в Крыму состоялся референдум о присоединении к России. «К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году», — отметил Небензя.

Он напомнил, что гарантами соглашения, которое заключили бывший президент Украины Виктор Янукович и оппозиция, были главы МИД Германия, Франции и Польши. Однако на следующий день эти гарантии были нарушены оппозицией, которая захватила власть, в связи с чем украинскому лидеру пришлось бежать, так как его жизни угрожала опасность. «Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года», — отметил постпред России при ООН.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

Источник: Лента.Ру

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