В России оценили указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

12 апреля 2020     1
В России оценили указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил указ президента США Дональда Трампа о санкциях против отказывающихся забирать своих граждан стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что российская сторона намерена «разбираться с этим сигналом», однако сейчас не подходящее время заявлять о введении новых санкционных мер.

Рябков добавил, что международное сообщество отмечает «негативную роль санкционных методов и приемов» в настоящее время, когда рестрикции ухудшают положение простых людей вместо того, чтобы изменять «поведение правительств».

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты задумали ввести санкции против отказывающихся забирать своих граждан стран. Соответствующий меморандум подписал Дональд Трамп. Ограничения могут ожидать те страны, которые отказываются или необоснованно откладывают прием своих граждан, подданных или резидентов во время эпидемии коронавируса. Действие меморандума продлится до 31 декабря 2020 года, если не будет продлено.

Источник: Лента.Ру

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