В России от коронавируса вылечились ещё 292 человека

15 апреля 2020     1
В России от коронавируса вылечились ещё 292 человека

11:14

За прошедшие сутки в России выписаны 292 человека, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, общее число выздоровевших достигло 1986.

РИА Новости

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 292 человека… Число выздоровевших пациентов (всего по стране. — RT) увеличилось до 1 986», — говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Telegram.

По данным штаба, в России за сутки выявили 3388 случаев заражения COVID-19.

Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 24 490.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры.

Источник: Россия Сегодня

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