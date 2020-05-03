В России парад Победы в Минске назвали пиром во время чумы

3 мая 2020     9
В России парад Победы в Минске назвали пиром во время чумы

Белоруссию необходимо отговорить от проведения парада в честь 75-летия Победы в условиях эпидемии коронавируса. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник российского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев.

«Нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость», — сказал он.

Специалист указал, что во время массового мероприятия будет очень тяжело контролировать эпидемиологическую ситуацию, часть людей будет в масках, часть — нет, заболеваемость непременно вырастет. Ларичев указал, что пример России доказывает необходимость изолировать людей, особенно стариков. «У нас заболевших среди пожилых практически нет. Их очень мало», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что парад Победы отменить невозможно, поскольку тысячи белорусов хотят его проведения и «не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам». Он счел, что мероприятие не является самым опасным с точки зрения вирусологов и эпидемиологов, а люди сами научились соблюдать нужные меры и без ограничений.

ВОЗ и ООН уже призывали Белоруссию срочно ввести карантинные меры из-за изменения динамики заболеваемости COVID-2019 в республике, однако президент Лукашенко неоднократно отказывался это сделать, ссылаясь на экономические причины и отсутствие необходимости. С 20 апреля, когда Минобороны официально отказалось отменять парад, число заболевших в Белоруссии выросло почти втрое, до 15828 человек, умерли 97 пациентов.

Источник: Лента.Ру

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Белоруссию необходимо отговорить от проведения парада в честь 75-летия Победы в условиях эпидемии коронавируса. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» …



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